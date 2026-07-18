برشلونة يحتفي بحمزة عبدالكريم.. لاعبو الشباب ينتظرون وصوله لالتقاط الصور

نشر حساب نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله بعض لاعبي الشباب، خلال إحدى الجلسات التدريبية استعدادا للموسم الجديد، بمشاركة حمزة عبدالكريم.

وانتظر اللاعبون، وصول حمزة عبدالكريم لالتقاط صورة معهم، وعلق حساب النادي الرسمي على (إكس): "انتظروا حتى يصل حمزة لالتقاط الصورة!".

https://x.com/fcbarcelona_es/status/2078238257502908904?s=46

وكان الدولي المصري قد خاض يوم الثلاثاء الماضي تدريبه الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، بعدما خضع، الاثنين، للفحوصات الطبية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.