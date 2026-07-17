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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومو الإيطالي يتعاقد مع مدافع برشلونة الشاب أندريس كوينكا حتى 2030

الشاب أندريس كوينكا
الشاب أندريس كوينكا
أ ش أ

أعلن نادي كومو الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميا مع المدافع الإسباني الشاب أندريس كوينكا، قادما من نادي برشلونة في صفقة انتقال دائم بعقد يمتد حتى عام 2030.

​وأشار كومو - في بيان عبر الموقع الرسمي - إلى أن كوينكا صاحب ال 19 عاما يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة، حيث تدرج في أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة ببرشلونة منذ عام 2019، وشارك مع الفريق في ثلاث نسخ من دوري أبطال أوروبا للشباب، مساهماً في تتويج الفريق باللقب موسم 2024-2025 بعد تسجيله هدفاً في المباراة النهائية أمام طرابزون سبور.

كما سجل اللاعب ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا ضد فريق يانج بويز في عام 2024، وقضى النصف الثاني من موسم 2025-2026 معاراً لنادي سبورتينج خيخون.

​وعلى الصعيد الدولي، يُعد كوينكا بطلاً لأوروبا تحت 19 عاماً بعد مساعدته المنتخب الإسباني في الفوز بلقب نسخة 2026، بالإضافة إلى مشاركاته المتعددة مع منتخبات إسبانيا للشباب في بطولات كأس العالم وتحت 17 و19 عاما.

من جانبه، أشاد سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو، بالقدرات الفنية والبدنية للمدافع الجديد، واصفاً إياه باللاعب "العصري" الذي يمتلك ثقة كبيرة في التعامل مع الكرة، معرباً عن تطلعه لمساهمة اللاعب في مشروع النادي.

من جهته، أبدى كوينكا سعادته بالانضمام للنادي الإيطالي، مؤكداً عزمه على بذل قصارى جهده لمساعدة الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل.

نادي كومو الإيطالي المدافع الإسباني الشاب أندريس كوينكا

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