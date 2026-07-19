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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو على المكشوف.. والحجار يلتقى بجمهور الإسكندرية

علي الحجار
علي الحجار
أحمد إبراهيم

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء المقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء الخميس 23 يوليو حفلان متوازيان بالقاهرة والإسكندرية.

فعلى المسرح المكشوف بالقاهرة، يحتفى كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بذكرى ثورة 23 يوليو بنخبة مختارة من الأعمال الحماسية التى شكلت الوجدان الوطنى لدى شعب مصر. 

حفلات أوبرا الإسكندرية 

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يلتقى النجم على الحجار بجمهوره فى مدينة الثغر ويتغنى بمختارات أعماله الشهيرة التى قدمها خلال مسيرته الفنية، منها “المال والبنون، على قد ما حبينا، ريشة، مسألة مبدأ 2، الحب له صوت، فى قلب الليل، من غير ما تتكلمى، أنا كنت عيدك، مغرم صبابة، العروسة، إنت المدد، ماتمنعوش الصادقين، أهو ده اللى صار، الليل وآخره، الزين والزينة، جوه حضنى، إسكندرانى، زى الهوى، بنت وولد، تيجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلوانى”.

ليستمر المهرجان الصيفى فى ترسيخ رسالة دار الأوبرا الهادفة إلى نشر الفنون الجادة بين أبناء المجتمع لتطوير الوعى وتنمية الذوق الفنى من خلال أمسيات متنوعة تجمع ألوانا من الفنون الجادة.

الأوبرا دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل وزير الثقافة

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