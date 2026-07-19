سعد لمجرد يشعل حفل الزمالك بأشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيري كبير.. صور

أحيا الفنان سعد لمجرد حفلًا غنائيًا في منطقة الزمالك، وسط حضور جماهيري كبير، حيث شهد الحفل إقبالًا واسعًا ورفع شعار «كامل العدد»، في أجواء غلب عليها التفاعل والحماس منذ اللحظات الأولى.

وقدم سعد لمجرد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي حرص على مشاركته الغناء والترديد معه في عدد من الأغنيات.

وكان من أبرز فقرات الحفل تقديم سعد لمجرد لأغنية «إنساي»، التي أشعلت الأجواء داخل المكان، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فيما شارك سعد الحضور الرقص والغناء، في أجواء حماسية عكست مدى الشعبية التي تحظى بها الأغنية بين الجمهور المصري والعربي.

كما قدم سعد لمجرد عددًا من أغانيه الشهيرة، من بينها «إنتي باغية واحد» و«الحلق»، وسط تفاعل جماهيري كبير، واستمر الحفل في أجواء احتفالية تميزت بالغناء والرقص والتفاعل المباشر بين سعد والجمهور.

وشهد الحفل حضور المنتج تامر عبد المنعم، الذي حرص على التواجد ومشاركة سعد لمجرد أجواء الحفل، إلى جانب عدد من محبي النجم المغربي، الذين توافدوا للاستمتاع بباقة من أشهر أعماله الغنائية.

أعمال سعد لمجرد

ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع مواصلة سعد لمجرد نشاطه الفني ونجاحاته الغنائية، حيث يواصل حصد ردود الفعل الإيجابية على أحدث أعماله الغنائية «ليلة ورا ليلة»، التي جمعته بالفنان رامي جمال في تعاون فني لاقى اهتمامًا كبيرًا من الجمهور منذ الإعلان عنه وطرح الأغنية.

وحققت أغنية «ليلة ورا ليلة» ما يقرب من مليوني مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» خلال أسبوع واحد فقط من طرحها، إلى جانب انتشارها بشكل واسع عبر مختلف المنصات الموسيقية، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع الأغنية وأدائها.

وتأتي الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وتواصل تحقيق حضور لافت عبر المنصات الرقمية، في ظل التفاعل المستمر مع العمل منذ طرحه.

ويواصل سعد لمجرد خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، من خلال الحفلات الغنائية وطرح الأعمال الجديدة، مؤكدًا حضوره المستمر على الساحة الفنية العربية، فيما يواصل الجمهور التفاعل مع أعماله الغنائية التي تجمع بين الإيقاع المميز والأداء الاستعراضي والحضور الجماهيري اللافت.