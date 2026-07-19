المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم الفنان أحمد عبد العزيز في دورته التاسعة عشرة

في احتفاءٍ بأحد الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بالمسرح المصري، أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تكريم الفنان الكبير أحمد عبد العزيز ضمن المكرمين في الدورة التاسعة عشرة، تقديرًا لمسيرة مسرحية ثرية أسهم خلالها ممثلًا ومخرجًا في تقديم أعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري، ورسخت حضوره كواحد من أبناء الخشبة الذين آمنوا بقيمة المسرح ورسالة الفن.

ومنذ تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، ارتبط أحمد عبد العزيز بالمسرح بوصفه مشروعه الفني الأول، حيث بدأت رحلته من المسرح الجامعي قبل أن يلفت الأنظار من خلال مجموعة من العروض التي جمعت بين الجرأة الفكرية والتنوع الفني، من بينها "المخططون" و"سور الصين العظيم" و"ميديا"، ثم واصل حضوره على خشبة المسرح ممثلًا في عروض مثل "مسافر ضهر" و"طيور الرعد"، مقدمًا أداءً اتسم بالوعي والالتزام واحترام النص والجمهور.

معلومات عن أحمد عبد العزيز

ولم تقتصر تجربته على التمثيل، بل امتدت إلى الإخراج المسرحي، حيث قدّم عددًا من العروض والاحتفاليات، ويُعد إخراجه لمسرحية «مأساة الحلاج» إحدى أبرز محطات مسيرته، بعدما أعاد تقديم نص الشاعر صلاح عبد الصبور برؤية إخراجية معاصرة حافظت على عمقه الفكري، ونجحت في تحويل القراءة الدرامية إلى عرض متكامل حظي بتقدير نقدي وجماهيري، مؤكدًا قدرته على الجمع بين الحس الإبداعي والرؤية المسرحية الواعية.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة ظل خلالها أحمد عبد العزيز وفيًا للمسرح، مؤمنًا بأنه الفن الأكثر قدرة على صناعة الوعي، والمساحة التي تتجدد فيها علاقة الفنان بجمهوره في كل ليلة عرض، ليصبح واحدًا من الأسماء التي أسهمت في إثراء الحركة المسرحية المصرية عبر عقود من العطاء.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز إن هذا التكريم يحمل بالنسبة إليه قيمة استثنائية، لأنه يأتي من المسرحيين وللمسرحيين، مضيفًا "المسرح بالنسبة لي ليس محطة في مشواري، بل هو الأصل الذي تعلمت فيه معنى الفن الحقيقي. على خشبته أدركت أن احترام الجمهور يبدأ باحترام المهنة، وأن كل عرض هو مسؤولية ورسالة قبل أن يكون أداءً. لذلك فإن التكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري يلامس مكانًا خاصًا في قلبي، لأنه يأتي من البيت الذي شهد خطواتي الأولى، ومن زملاء يعرفون جيدًا قيمة الوقوف أمام الستار قبل أن يُرفع، أهدي هذا التكريم لكل من شاركني رحلة المسرح، وأتمنى أن تظل الخشبة المصرية منارة للفكر والإبداع، ومصنعًا حقيقيًا للفنان".

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن تكريم أحمد عبد العزيز يأتي تقديرًا لفنان امتلك مشروعًا مسرحيًا متكاملًا، جمع بين التمثيل والإخراج، وأسهم في تقديم عروض تركت أثرًا في وجدان الجمهور، مشيرًا إلى أن المهرجان يحرص على الاحتفاء بالقامات التي أسهمت في ترسيخ مكانة المسرح المصري، وقدمت تجارب تستحق أن تُروى للأجيال الجديدة".