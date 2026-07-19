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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة تيسير تنعى أحمد جلال عبد القوي: عمري ما تخيلت أنك هتمشي بدري

احمد جلال
احمد جلال
يمنى عبد الظاهر

نعت الفنانة منه تيسير  الفنان والمخرج أحمد جلال عبد القوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 42 عامًا، معربًا عن حزنه الشديد لوفاته.

وكتبت منه تيسير، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": " «آه يا أحمد.. كده برضه تعمل كده فينا؟ عمرى ما كنت أتخيل إنك هتمشى بدرى كده، وأكتب لك نعى لوفاتك. حبيبى، ربنا يرحمك ويعوضك فى الجنة ونعيمها على قد قلبك الأبيض».
 

وكان الفنان أحمد جلال عبد القوي قد توفي صباح اليوم، بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان، وذلك عقب أيام من إعلانه إصابته بورم، ما أثار حالة من التعاطف بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وخيم الحزن على الوسط الفني عقب إعلان وفاته، إذ حرص عدد من الفنانين على نعيه واستعادة ذكرياتهم معه، مشيدين بأخلاقه ومسيرته الفنية.

وينتمي أحمد جلال عبد القوي إلى عائلة فنية، فهو نجل الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن يبدأ مشواره في التمثيل والإخراج، مقدمًا عددًا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

وشارك الراحل في العديد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الفنان نور الشريف، و"الليل وآخره" و"المرسى والبحار" مع يحيى الفخراني، و"ابن ليل" مع مجدي كامل، كما شارك في فيلم "حسن ومرقص" بطولة الزعيم عادل إمام والنجم عمر الشريف، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي تركت بصمة في مشواره الفني.

الفنانة منه تيسير الفنان والمخرج أحمد جلال أحمد جلال عبد القوي مرض السرطان الكاتب الكبير محمد جلال

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