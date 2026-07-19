تشييع جثمان أحمد جلال عبد القوي اليوم.. والأسرة تعلن الاكتفاء بصلاة الجنازة



أعلن محمد عبدالقوي، شقيق الفنان الراحل أحمد جلال عبدالقوي، تفاصيل تشييع جثمان شقيقه، موضحًا أن الأسرة قررت الاكتفاء بصلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، مع استقبال واجب العزاء عبر الرسائل فقط، تنفيذًا لرغبتها في إقامة مراسم وداع بسيطة.

ويأتي ذلك بعدما كتب محمد عبدالقوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا أحمد جلال عبدالقوى، ونظرًا للظروف يقتصر العزاء على صلاة الجنازة وتشييع الجنازة فى المقابر أو تلقى العزاء عبر الرسائل.. شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروهًا فى عزيز لديكم»



وأوضح شقيق الفنان الراحل، أن صلاة الجنازة تُقام عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفى الفنان أحمد جلال عبدالقوى، فجر اليوم، بعد صراع مع السرطان، تاركًا حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبيه.