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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم.. تنظيم ندوة توعوية بمديرية الزراعة لتعزيز الوعي السياحي

سياحة الفيوم
سياحة الفيوم
المحافظات

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الندوات التوعوية لرفع الوعي بالمقومات السياحية والأثرية والبيئية التي تزخر بها المحافظة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم القطاع السياحي، نظمت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، ندوة توعوية بمديرية الزراعة، ضمن فعاليات مبادرة "اعرف بلدك.. زور الفيوم"، في إطار الجهود المستمرة لنشر الثقافة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي.

خلال الندوة، استعرض فريق الإدارة العامة للسياحة، المقومات السياحية التي تتميز بها المحافظة، وما تزخر به من مواقع أثرية فريدة، ومحميات طبيعية، ومناطق تراثية، إلى جانب ما تشهده المحافظة من تنوع في أنماط السياحة البيئية والثقافية والترفيهية، بما يجعلها من أهم المقاصد السياحية في مصر.

وتضمنت الندوة؛ التعريف بدور السياحة في دعم الاقتصاد المحلي، وأهمية الحفاظ على التراث الحضاري والبيئي، وترسيخ ثقافة التعامل الإيجابي مع السائح، باعتبار أن الوعي السياحي يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمحافظة وتعزيز مكانتها السياحية.

وأكد الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح، مدير عام السياحة بالمحافظة، أن تنفيذ الندوات التوعوية بالمديريات والمؤسسات الحكومية يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف نشر الثقافة السياحية بين مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بما تمتلكه الفيوم من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية متميزة.

وأضاف، أن الإدارة مستمرة في تنفيذ فعاليات مبادرة "اعرف بلدك.. زور الفيوم" بمختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز الانتماء، وتشجيع المواطنين على الترويج للمقومات السياحية بالمحافظة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

سياحة الفيوم محافظ الفيوم ندوة توعوية الوعي السياحي

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