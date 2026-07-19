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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية

جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية
جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية
أ ش أ

نظمت جمعية الصداقة المصرية الروسية احتفالية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية، بحضور رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم كامل، ونائب رئيس الجمعية والسفير المصري الأسبق لدى موسكو السفير عزت سعد، ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الدكتور فاديم زايتشيكوف، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمثقفين وأعضاء الجمعية، وذلك بمقر البيت الروسي بالقاهرة.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم، /الأحد/ عن الأمين العام للجمعية شريف جاد، استعراضه لمسيرة التعاون بين وزارتي الخارجية في مصر وروسيا على مدى عقود، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق في المحافل الدولية.

من جانبه، استعرض السفير عزت سعد، في كلمته، تاريخ وزارة الخارجية المصرية منذ إنشائها عام 1826 في عهد محمد علي باشا، موضحًا أنها بدأت تحت مسمى "ديوان التجارة والأمور الإفرنجية"، قبل أن تتطور إلى وزارة الخارجية بصورتها الحالية، كما تناول المراحل التاريخية التي مرت بها الوزارة وأبرز مقارها، مؤكدًا أنها ظلت، على مدار قرنين، إحدى أهم مؤسسات الدولة المصرية في إدارة العلاقات الخارجية وصياغة السياسة الدبلوماسية.

وأكد أن الوزارة لعبت دورًا محوريًا في مشاركة مصر في تأسيس الأمم المتحدة، ودعم حركة عدم الانحياز، والإسهام في القضايا الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية كان لها حضور بارز في جهود حفظ السلام، ونزع السلاح، وقضايا البيئة وتغير المناخ، إلى جانب دورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز استقلال القرار الوطني، مشيدًا بإسهامات عدد من رموز الدبلوماسية المصرية الذين تركوا بصمات بارزة في العمل الدبلوماسي، ومؤكدًا أن وزارة الخارجية ستظل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة المصرية.

من جانبه، هنأ الدكتور فاديم زايتشيكوف مصر بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية قامت، على مدى عقود، على الاحترافية الدبلوماسية والثقة المتبادلة.

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم كامل أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على استقرار المنطقة، مشيدًا بمسيرة وزارة الخارجية وإسهاماتها في تعزيز العلاقات المصرية الروسية.

جمعية الصداقة المصرية الروسية وزارة الخارجية المصرية رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم كامل نائب رئيس الجمعية والسفير المصري الأسبق لدى موسكو السفير عزت سعد

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