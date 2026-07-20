مصر تؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من غزة ونشر قوة استقرار دولية

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفيا من سيجريد كاغ، عضو المجلس التنفيذي لغزة، يوم الإثنين ٢٠ يوليو، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، ودعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان النفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة تسريع إنفاذ المساعدات وأهمية الوصول بالتدفقات إلى الحد الأدنى المطلوب وهو ٦٠٠ شاحنة يومياً لضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للمواطنين بالقطاع، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية اضطلاع مجلس السلام بدوره في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية فى قطاع غزة، لتعزيز الأمن والاستقرار بالقطاع، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمقدسات الدينية، مؤكدا الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص تحقيق حل الدولتين، منوهاً بأن الاستقرار الإقليمي والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحققا إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

من جانبها، أعربت سيجريد كاغ عن تقديرها البالغ للدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الاستقرار في قطاع غزة، مشيدةً بالتحركات المصرية المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف ودفع الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.