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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القومي للمسرح والفنون الشعبية والمهن التمثيلية يحتفون بـ عبد العزيز مخيون.. الثلاثاء

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
محمد سعيد

في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على الاحتفاء برموز الفن المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية بإبداعاتهم الخالدة، ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، والمركز القومي للسينما، احتفالية  خاصة بعنوان "عبد العزيز مخيون .. حضور السيرة"، وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء القادم الموافق 21 يوليو 2026، على المسرح القومي بالعتبة.

تأتي هذه الاحتفالية وفاءً لمسيرة الفنان الكبير الراحل عبد العزيز مخيون، أحد أبرز أعلام المسرح والسينما والدراما المصرية.

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن الاحتفال يشهد تقديم عرض فني بعنوان "عبد العزيز مخيون .. حضور السيرة" كتابة د. محمد أمين عبد الصمد، موسيقى وألحان أحمد الناصر، بمشاركة الفنانة القديرة وفاء الحكيم، والفنان القدير ياسر عزت، إخراج الفنان ماهر محمود.

وأكد المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن هذه الاحتفالية تتزامن مع ذكرى الأربعين لرحيل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، وتمت بمبادرة من أبنائه الذين ساهموا في إعداد برنامج الاحتفال الذي تحمّس له الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقدّم له الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح كل الدعم، وذلك ضمن استراتيجية المركز للحفاظ على الذاكرة الفنية المصرية، وتوثيق مسيرة رموزها، وإبراز ما قدّموه من إسهامات أثرت الحركة المسرحية والثقافية، مشيرًا إلى أن تكريم المبدعين هو تكريم لقيمة الفن المصري ذاته، ورسالة وفاء للأجيال التي صنعت تاريخه.

احتفالية عبد العزيز مخيون 

ويدعو المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية جمهور المسرح ومحبي الفنان الراحل ووسائل الإعلام إلى المشاركة في هذه الاحتفالية، التي تمثل وقفة تقدير واعتزاز بمسيرة فنان سيظل حاضرًا في الوجدان، بما قدّمه من أعمال راسخة وقيم فنية وإنسانية باقية.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية نقابة المهن التمثيلية المركز القومي للسينما عبد العزيز مخيون

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