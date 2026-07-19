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المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي

أحمد صقر
أحمد صقر
محمد سعيد   -  
تصوير صلاح مهدي

بدأ المشيعون في التوافد على مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة على الفنان أحمد جلال عبد القوي. 

وكان أول الحضور من المشيعين، المخرج أحمد صقر، ويستمر الناس في التوافد على المسجد لأداء صلاة الجنازة على أحمد جلال عبد القوي. 

وفاة أحمد جلال عبد القوي

وأعلن شقيقه نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، قائلًا: «البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله شقيقي الحبيب الممثل والمخرج أحمد جلال عبدالقوي، رحمك الله يا أخي الغالي، وحشرك مع النبيين والصديقين والأبرار والأتقياء. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. مع السلامة يا أخي الأصغر يا حبي.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون».

وخلال مسيرته الفنية، شارك الراحل أحمد جلال عبدالقوي في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كما خاض تجربة الإخراج، وترك بصمة لدى جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفور إعلان خبر وفاته، حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على نعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، طالبًا من جمهوره الدعاء له، قبل أن يرحل اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومُحبيه.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان وتلقي العزاء خلال الساعات المقبلة.

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