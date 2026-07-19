بيان أمريكي جديد بشأن مقتل جنودها في الأردن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ، عن مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وفقدان أثر عسكري ثالث في الأردن، وذلك في أعقاب هجوم إيراني وقع في 17 يوليو.

و في بيان لها ؛ قالت القيادة المركزية : وعقب عملية بحث دقيقة، عثر أفراد من الجيش الأمريكي على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم.

وأشارت كذلك إلى أنه تجري حالياً عملية فحص للتحقق من هوية الرفات.

وتابع البيان الأمريكي : وفي حادثة منفصلة، ​​قُتل عسكري أمريكي في شمال العراق أثناء أداء مهامه في 18 يوليو، وذلك خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة ناتجة عن طائرة مسيرة إيرانية انتحارية أحادية الاتجاه كانت قد سقطت في وقت سابق.

وزاد : كما أُصيب عسكري ثانٍ، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي جراء إصابة طفيفة.

وأُختتم البيان الأمريكي بالقول : تحجب القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين المفقودين والذين لقوا حتفهم، وذلك احتراماً لخصوصية عائلاتهم خلال اجراءات إبلاغهم.