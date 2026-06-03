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الجيش الكويتي يرصد 13 صاروخا باليستيًا ويطلق 5 إنذارات..ووفاة مقيم هندي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الكويتي يرصد 13 صاروخا باليستيًا ويطلق 5 إنذارات..ووفاة مقيم هندي

الدمار الذي حل بمطار الكويت نتيجة القصف الإيراني
الدمار الذي حل بمطار الكويت نتيجة القصف الإيراني
محمد على

قال الجيش الكويتي أنه رصد وتعامل مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 مسيرة أطلقت من إيران اليوم.

وذكر  الجيش الكويتي، أن صفارات الإنذار أطلقت 5 مرات اليوم بسبب الهجمات الإيرانية.

فيما أكد الجيش الكويتي وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص ووقوع أضرار مادية إثر هجمات إيرانية.

وزارة الخارجية الكويتية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص واحد في هجوم إيراني استهدف منشآت مدنية في الكويت، من بينها المطار الدولي والبعثات الدبلوماسية.

ولم يحدد البيان أيًّا من البعثات الدبلوماسية التي تضررت.

يُمثل هذا الهجوم تصعيدًا للأوضاع في الكويت، التي شهدت هدوءًا نسبيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران في 8 أبريل.

 وكانت إيران قد أطلقت وابلًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة على الكويت ودول خليجية أخرى.

 الهجوم تسبب في "أضرار جسيمة" لمبنى الركاب رقم 1 في المطار

 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الهجوم الذي وقع فجرًا على مطار الكويت الدولي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وأجبر السلطات على تحويل مسار الرحلات الجوية.

 وأضافت الوكالة، نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهجوم تسبب في "أضرار جسيمة" لمبنى الركاب رقم 1 في المطار. 

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها ستعيد جدولة رحلاتها المقررة ليوم الأربعاء. 

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت هيئة الطيران المدني أن الخطوط الوطنية استأنفت رحلاتها من مبنى الركاب رقم 4، بعد تقييم الأضرار واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

القيادة المركزية الأمريكية

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يُصيبا هدفهما أو تحطما أثناء الطيران، بينما اعترضت القوات الأمريكية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها على موقع "إكس"، أن موجة أخرى من الطائرات الإيرانية المسيّرة التي استهدفت القوات الأمريكية في الكويت فشلت في إصابة أهدافها، مضيفةً أن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أُطلقت باتجاه دول الجوار لم تُصب أهدافها. ورداً على

ذلك، شنت القوات الأمريكية غارات على جزيرة قشم واعترضت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
 

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