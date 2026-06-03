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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس متحف مين-أون للموسيقى في جولة تفقدية بالمتحف

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

في إطار زيارته إلى طوكيو، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاربعاء ٣ يونيو، بلقاء  كوجي ياماغوتشي، رئيس متحف مين-أون للموسيقى في اليابان، أحد أبرز المؤسسات الثقافية اليابانية المعنية بحفظ التراث الموسيقي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البديين الصديقين.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والتقدير العميق للتراث الثقافي والحضاري للشعوب، مشيراً إلى أن الثقافة كانت ولا تزال أحد الركائز الأساسية التي أسهمت في بناء جسور التفاهم والصداقة بين البلدين على مدار عقود طويلة.

كما أشاد الوزير عبد العاطى بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية اليابانية في تعزيز التبادل الحضاري بين الشعوب، معرباً عن التطلع إلى مواصلة التعاون الثقافي بين مصر واليابان والبناء على النجاحات المشتركة التي تحققت في عدد من المشروعات الثقافية الكبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، بما يعكس المكانة المحورية للثقافة كأداة لتعزيز التقارب بين الشعوب ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مختلف أقسام المتحف ومقتنياته الفريدة التي تضم مجموعات نادرة من الآلات الموسيقية الكلاسيكية والتقليدية من مختلف أنحاء العالم. كما اطلع على الجهود التي يبذلها المتحف في مجال التوثيق الموسيقي وحفظ التراث الثقافي وتعزيز التبادل الثقافي الدولي، معرباً عن التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين المتحف ودار الأوبرا المصرية، بما يشمل تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية المشتركة، خاصةً في ضوء التوسع المرتقب لأنشطة دار الأوبرا المصرية مع افتتاح مقرها الجديد بالعاصمة الجديدة.

طوكيو متحف مين أون وزير الخارجية اليابان التعاون الثقافي التبادل الحضاري

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