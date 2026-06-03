حزب الله يضرب الاحتلال بالصواريخ.. وإسرائيل ترد بغارة عنيفة

قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان، فيما شن الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

كما قصف حزب الله بقذائف المدفعية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند جل الحمّار في العديسة جنوبي لبنان، فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار في مسغاف عام بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ.

وقال الجيش اللبناني بجرح ضابط وجندي باستهداف من مسيرة إسرائيلية آلية للجيش على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مسعفين وجرح ثالث في غارة إسرائيلية على سيارة في شحور جنوبي البلاد.

وذكر الجيش اللبناني: العمليات العدائية الرامية إلى تهجير السكان تظهر الأهداف الحقيقية لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية.