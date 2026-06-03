الكويت.. القبض على شخص نشر فيديو لتعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ إيران

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط مستخدم أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد قيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت مشاهد لتعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الصواريخ، في مخالفة اعتبرتها الوزارة مضرة بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة.

ووفق البيان الصادر عن الداخلية الكويتية ، فقد أشارت الوزارة إلى أن المتابعة المستمرة لما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أسفرت عن تحديد هوية الشخص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أيضًا استخدامه الهاتف النقال للتصوير أثناء قيادة المركبة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري ومخالفته للأنظمة والتعليمات المرورية المعمول بها.

وشددت وزارة الداخلية على أن نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات الجاهزية والتصدي الميداني يُعد سلوكًا غير مسؤول قد يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة وعدم تداول أي مواد قد تمس الجوانب الأمنية أو العسكرية، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحزم على المخالفين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والمنطقة.