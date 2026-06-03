الدفاع الروسية تعلن تدمير مواقع تخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى

أعلنت الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت خلال آخر 24 ساعة مواقع لتخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى وساحات لإطلاقها، ومرافق للبنية التحتية للطاقة والنقل المرتبطة بالجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه تم أيضا استهداف نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة.



وحسب البيانات الواردة في التقرير اليومي، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1300 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 6 قنابل جوية موجهة و6 قذائف من نظام "هيمارس" و754 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.