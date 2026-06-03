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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٤ يونيو، ب تارو كونو، عضو مجلس النواب الياباني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وذلك في إطار زيارته إلى اليابان.

وأشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية–اليابانية من تطور متسارع منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام ٢٠٢٣، معرباً عن التقدير للمشاركة اليابانية الرفيعة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في نوفمبر ٢٠٢٥، مؤكداً أن المتحف يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الثنائية الناجحة ويحظى بتقدير بالغ من مصر للدور الياباني في إنجازه.

وأكد وزير الخارجية الاهتمام بدفع التعاون البرلماني بين البلدين، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية المصرية–اليابانية في تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات ودعم مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لزيارة وفد مجلس المستشارين الياباني إلى مصر خلال شهر يناير الماضي، والذي ضم أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية الرسمية، مشيراً إلى أن الزيارة أتاحت للوفد الاطلاع ميدانياً على الأثر التنموي لمشروعات التعاون الياباني في مصر، فضلاً عن لقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين، مشيراً الى أهمية هذه الزيارة باعتبارها الأولى من نوعها منذ سبع سنوات، وما عكسته من إدراك مباشر لحجم الإنجازات التنموية التي تحققت في إطار الشراكة المصرية–اليابانية.

وثمن وزير الخارجية الدور الذي يضطلع به الجانب الياباني في دعم عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، وفي مقدمتها مشروع المتحف المصري الكبير، فضلاً عن الشراكة المتميزة في قطاع التعليم خاصةً المدارس المصرية–اليابانية ، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية التي أسهمت بصورة مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، معرباً عن التطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعي الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات تحلية المياه.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة وإيران وسوريا واليمن ولبنان، إلى جانب الأمن المائى.

وزير الخارجية مجلس النواب الياباني الحزب الليبرالي الديمقراطي العلاقات المصرية–اليابانية

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