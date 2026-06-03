خطة لتقنين تنقل الأيدي العاملة بين مصر ولبنان

على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى وزير العمل حسن رداد، الدكتور محمد حيدر وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات العمل والتشغيل... وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر ولبنان، وحرص القيادتين في البلدين على تطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، والعمل على تقنين أوضاعها في ظل مهلة تسوية الاوضاع الحالية بما يحقق الحماية للعمال ويضمن الاستفادة المثلى من فرص العمل المتاحة، إلى جانب بحث آليات الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، بما يسهم في تبادل البيانات والمعلومات وتيسير الإجراءات المرتبطة بسوق العمل...كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، حيث استعرض وزير العمل حسن رداد التجربة المصرية في ملف التدريب من أجل التشغيل، والجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأشاد وزير العمل اللبناني بما حققته مصر من تطور في هذا المجال، وبالدور الذي تقوم به مراكز التدريب المهني، خاصة وحدات التدريب المهني المتنقلة، التي تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المناطق....واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية تعزز التعاون المشترك وتدعم جهود التنمية وتوفير فرص العمل في البلدين.