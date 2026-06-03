انتهاك صارخ وتصعيد خطير.. مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، حيث تعد هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتصعيداً خطيراً يهدد أمنها واستقرارها وأمن منطقة الخليج العربي.



وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مجددةً رفضها لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، ومشددةً على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.