الكويت .. استئناف جميع الرحلات عبر مبنى الركاب (T5) بعد تقييم الأضرار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الأربعاء استئناف جميع رحلات شركة طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (T5) وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

ومن جانبه ؛صرح المتحدث الرسمي عبدالله الراجحي إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الرحلات والمسافرين.

وذكر الراجحي في بيان له أن أعمال المعاينة والتقييم أكدت خلو مبنى الركاب (T5) من الأضرار التي قد تؤثر على سلامة التشغيل أو حركة المسافرين الأمر الذي سمح باستئناف الرحلات وفق الإجراءات والضوابط التشغيلية المعتمدة.

وحث المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة طيران الجزيرة لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر.

وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.