تكليف عبدالعزيز بلال بتسيير أعمال الهيئة القومية للاستشعار من البعد

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالعزيز بلال، الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

ويأتي تكليف الدكتور عبدالعزيز بلال تتويجًا لمسيرة علمية وإدارية ممتدة، شغل خلالها مواقع قيادية كان من أبرزها نائب رئيس الهيئة السابق، ورئيس شعبة التطبيقات الزراعية إلى جانب حضوره العلمي المؤثر في مجال علوم الأراضي والمياه على المستويين المحلي والدولي، كما أسهم في دعم وتطوير التطبيقات البحثية المرتبطة بإدارة الأراضي والموارد المائية وربطها بالاحتياجات التنموية، وتعزيز التكامل بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي عبر مبادرات وأطر عمل تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب المساهمة في إنتاج علمي محكم وبناء كوادر بحثية من خلال الإشراف والتدريب ونقل الخبرات، فضلًا عن ترسيخ قيم الانضباط المهني والأخلاق الحميدة كأساس لبيئة عمل داعمة ومحفزة للإنجازات.