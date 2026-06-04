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أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر
عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين والسولار اليوم .. استقرت أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، بالتزامن مع استمرار عمل محطات تموين السيارات بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين وأصحاب المركبات لحركة أسعار الوقود باعتبارها من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع في الشارع المصري.

وتعد أسعار الوقود من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات النقل والخدمات والأنشطة التجارية المختلفة، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة التحديثات الخاصة بأسعار البنزين والسولار بصورة مستمرة لمعرفة التكلفة الفعلية للتنقل وتشغيل المركبات.

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البنزين والسولار

أسعار البنزين اليوم في مصر

واصلت أسعار البنزين استقرارها خلال تعاملات الخميس 4 يونيو 2026 دون أي تغييرات جديدة، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، ليظل عند نفس المستوى المعمول به حاليًا داخل محطات الوقود.

كما سجل سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، فيما بلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وذلك وفق الأسعار المعلنة والمعمول بها في مختلف محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية.

سعر السولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026

استقر سعر السولار اليوم عند مستوى 20.5 جنيه للتر، وهو السعر المطبق حاليًا في السوق المحلية، ويعد السولار من أكثر أنواع الوقود استخدامًا في قطاعات النقل والبضائع والخدمات المختلفة، ما يجعل أي تحرك في أسعاره محل اهتمام واسع من جانب المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

أسعار أسطوانات الغاز اليوم

شهدت أسعار أسطوانات الغاز استقرارًا هي الأخرى، حيث سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا.

كما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا، وفق الأسعار المعمول بها خلال الفترة الحالية.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

سعر غاز تموين السيارات

سجل سعر غاز تموين السيارات نحو 13 جنيهًا للمتر، ليواصل الاستقرار بالتزامن مع استمرار الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي كأحد البدائل الاقتصادية المستخدمة في تشغيل السيارات داخل السوق المصرية.

نصائح مهمة لترشيد استهلاك الوقود

مع استقرار أسعار البنزين والسولار، يظل ترشيد استهلاك الوقود من الأمور التي تساعد أصحاب السيارات على تقليل النفقات اليومية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام المركبات.

ومن أبرز الممارسات التي ينصح باتباعها إطفاء المحرك أثناء فترات التوقف الطويلة، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الوقود وتقليل الهدر الناتج عن التشغيل غير الضروري.

كما يوصى بمراقبة ضغط الإطارات بشكل دوري ومنتظم، لأن انخفاض ضغط الإطارات يؤدي إلى زيادة مقاومة الطريق ومن ثم ارتفاع معدلات استهلاك الوقود.

ويعد تجنب الأحمال الزائدة من العوامل المهمة في ترشيد الاستهلاك، إذ إن كل 100 كجم إضافي داخل السيارة يزيد معدل الاستهلاك بنحو 0.3 لتر لكل 100 كم.

كذلك تسهم القيادة الهادئة وتجنب التسارع المفاجئ أو التوقف المفاجئ في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض معدلات الاستهلاك اليومية.

وينصح أيضًا بالحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الكهربائية داخل السيارة مثل المكيف والسخان والزجاج الكهربائي، لما لها من تأثير على استهلاك الطاقة أثناء التشغيل.

اسعار البنزين والسولار

جهود الدولة لتعزيز إنتاج البترول والغاز

في سياق متصل، كانت وزارة البترول قد أكدت في بيان سابق استمرار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب دعم أنشطة الاستكشاف وتنمية الموارد البترولية داخل مصر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم المختلفة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية والطاقة.

متابعة مستمرة للأسواق وضمان استقرار الإمدادات

وأكدت الجهات المعنية متابعة تطورات الأسواق والتكاليف بصورة مستمرة، في إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة.

كما شددت على أن أي إجراءات استثنائية قد يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلية باعتباره أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

سعر السولار

ويظل ملف أسعار البنزين والسولار من الملفات التي تحظى باهتمام يومي من جانب المواطنين، خاصة مع ارتباطه المباشر بحركة النقل وتكاليف التشغيل والخدمات، وهو ما يجعل متابعة الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة أمرًا ضروريًا لمعرفة أحدث المستجدات المتعلقة بسوق الوقود في مصر.

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