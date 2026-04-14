الصحة: الخط الساخن للدعم النفسي يتلقى 60 ألف مكالمة للاستشارات النفسية
إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تعرض على البرلمان قريبًا.. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

عبد الرحمن سرحان

يترقب ملايين المستفيدين في مصر موعد تطبيق زيادة المعاشات لعام 2026، في ظل نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يقضي بإقرار الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام.

ويتيح القانون إمكانية تبكير صرف الزيادة حال صدور تشريع جديد من مجلس النواب، وهو ما حدث خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.

تحركات برلمانية لزيادة المعاشات

وتشهد أروقة البرلمان حاليًا تحركات ومناقشات متصاعدة بشأن زيادة قيمة المعاشات، وسط مطالب بضرورة رفع نسبة الزيادة لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات ومحدودو الدخل.

 

من المستفيد من الزيادة؟

وبحسب القانون، يستفيد من زيادة المعاشات كل من يستحق معاشًا حتى 30 يونيو من كل عام، سواء كان مستحقًا أصليًا أو من الفئات المستحقة عن الغير، مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.

نسبة الزيادة وفق القانون

تُطبق الزيادة كنسبة مئوية من قيمة المعاش، بحد أقصى 15% وفقًا للقانون، وهي نفس النسبة التي تم تطبيقها في آخر علاوة دورية خلال عام 2025.

ومن المنتظر أن تحدد الحكومة نسبة زيادة المعاشات الجديدة لعام 2026 وفقًا لمعدلات التضخم، مع اتجاهات داخل البرلمان لرفعها إلى 20%، في إطار الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق قدرًا أكبر من الحماية الاجتماعية للمستفيدين.

 

الحكومة تقر الموازنة وفي انتظار عرضها على البرلمان 

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تأتي على رأس أولويات الإنفاق العام.

وأوضح الوزير أن الحكومة تلتزم بسياسات مالية مرنة، من خلال آليات تحوط تُمكنها من التعامل مع أي تحديات أو مخاطر محتملة، لافتًا إلى وجود 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على احتياجات المواطنين.

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

عمرو سلامة: يا بخت الأهلاوية بقوة ناديهم

أشرف نصار

أشرف نصار: الفوز على المقاولون يعطي دفعة قوية للبنك.. والحديث عن رحيل أي لاعب سابق لأوانه

جمعة مشهور

جمعة مشهور: طلائع الجيش استحق الفوز على بتروجت.. وهدفنا هذا الموسم هو البقاء في الدوري

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد