معاشات شهر مايو 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

ينتظر 11.5 مليون مواطن أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مايو 2026 .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكدت أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.



الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة

وأوضحت الهيئة أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في اقرب وقت ممكن.

وصرفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معاشات شهر أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن مستحق .

وكانت قد بدأ عملية صرف معاشات شهر أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن 1 إبريل 2026 من خلال جميع منافذ الصرف " ATM ، مكاتب البريد، بنك ناصر الإجتماعي" .

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف المعاشات ل 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

كما يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم منظومة التأمينات في مصر، ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا للشروط المحددة في القانون.