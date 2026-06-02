كواليس جلسة سيد عبد الحفيظ مع حسين الشحات داخل الأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط تفاصيل الجلسة التي جمعت بين مدير الكرة السابق بالنادي سيد عبد الحفيظ، ولاعب الفريق حسين الشحات، بشأن ملف تجديد عقده مع الأهلي.

وأوضح عبد الباسط عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن الجلسة شهدت طرح عدد من البنود المهمة، حيث عرض سيد عبد الحفيظ على اللاعب التجديد لمدة موسمين، مع تقديم عرض مالي جديد يصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن عقده الأخير مع النادي.

وأضاف أن العرض تضمن أيضًا بند “بونص” بقيمة 8 ملايين جنيه، مرتبط بتحقيق البطولات، ويتم تقسيمه على مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم.

وأشار إلى أن اللاعب لم يطلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم كما تردد، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة مطلع الأسبوع المقبل، سيتم خلالها حسم الملف بشكل نهائي، سواء بتجديد التعاقد أو رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.