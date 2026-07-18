حلاق عراقي يكشف عن تفاصيل علاقته وعمله مع بعثة منتخب مصر

كشف الحلاق العراقي مرام الحمادي، مالك أحد محال الحلاقة في مدينة سياتل الأمريكية، عن تفاصيل علاقته بلاعبي المنتخب خلال منافسات بطولة كأس العالم.

وأكد الحمادي، في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” أن محمد صلاح، قائد المنتخب، طلبه بالاسم، حيث تلقى اتصالًا يفيد بحاجة المنتخب المصري إلى حلاقين، فقام بإلغاء جميع مواعيده والتوجه مع ثلاثة من زملائه إلى مقر إقامة البعثة.

وقال إن محمد صلاح الذي جلس على كرسي الحلاقة قبل إحدى مباريات المنتخب حرص على سؤاله عن حياته، مشددا على أن الجلوس معه أشبه بالحديث مع شخص ملهم.

وأضاف الحمادي أن صلاح طلبه مرة أخرى قبل مباراة مصر أمام إيران.

وأكد أن انتشار خبر تعاونه مع المنتخب المصري انعكس إيجابا على نشاطه التجاري.