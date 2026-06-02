الفيفا يتغزل في حسام حسن قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم

أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد الفيفا في تقريره أن حسام حسن يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين أسطورة اللاعب، وبين المدرب الذي استطاع خلال فترة قصيرة إعادة بناء شخصية المنتخب المصري وتعزيز هويته القتالية داخل الملعب، مشددا أنه يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026.

وبدأ حسام حسن تجربة التدريب عام 2008، وبدأ مسيرته مع النادي المصري قبل أن يقود الزمالك والإسماعيلي.