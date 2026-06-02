على رأسهم السعيد وحجازي.. نجوم مصر يحتفلون بتخرج دفعة ماجستير إدارة كرة القدم من معهد برشلونة

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية اليوم حفل تخرج دفعة ماجستير إدارة كرة القدم من معهد SBI Barcelona￼، وسط حضور نخبة من نجوم كرة القدم المصرية والعربية وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وتقدم الحضور عدد من نجوم المنتخب المصري، على رأسهم اللاعب الدولي احمد حجازي وعبدالله السعيد طارق حامد وليد سليمان ، إلى جانب حلمي علام أحد الكوادر الرياضية والإدارية المميزة في الوطن العربي و محسن مصطفى سكرتير نادي أهلي جدة السعودي ، الذين شاركوا في الاحتفال بهذه المناسبة الأكاديمية المميزة.

كما شهد الحفل تكريم الدكتورة عبير عطالله، عضو مجلس النواب المصري، بمنحها الدكتوراه الفخرية في إدارة كرة القدم والاستثمار الرياضي، تقديرًا لإسهاماتها ودورها في دعم وتطوير القطاع الرياضي.

وحققت المجموعة المصرية المشاركة في البرنامج إنجازًا لافتًا بعد أن جاءت ضمن أوائل مشروعات التخرج لهذا العام، وهو ما يعكس المستوى العلمي والمهني المتميز الذي قدمه المشاركون خلال فترة الدراسة.

ومن المنتظر أن يواصل عدد من الخريجين رحلتهم الأكاديمية من خلال الالتحاق ببرنامج الدكتوراه الفخرية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية في ولاية فلوريدا الأمريكية، في خطوة جديدة نحو تعزيز الخبرات العلمية والعملية في مجالات إدارة كرة القدم والاستثمار الرياضي.

ويؤكد هذا الإنجاز الحضور المتنامي للكفاءات المصرية والعربية في برامج الإدارة الرياضية الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم وصناعة الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي