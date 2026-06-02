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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يعلن موعد الانتهاء من إستاد النادي الجديد واستضافة المباريات رسميا

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حسن العمدة

كشف النادي المصري البورسعيدي عن الموعد المتوقع للانتهاء من مشروع الإستاد الجديد، وذلك بعد تلقي إدارة النادي تأكيدات من الجهة المنفذة بشأن مراحل العمل الحالية.

بشرى سارة لجمهور المصري البورسيعدي 

وأوضح المصري، في بيان رسمي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن كامل أبو علي رئيس النادي تلقى تأكيدات من مسؤولي شركة وادي النيل للمقاولات، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، تفيد بالانتهاء من أعمال إنشاء الإستاد بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وبحسب البيان، فإن اكتمال المشروع في الموعد المحدد سيمكن الفريق من العودة للتدريب على ملعبه الجديد واستضافة مبارياته الرسمية بالدوري الممتاز بعد عدة جولات من انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به مشروع استاد المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث تم توفير تمويل إضافي لتسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت اعتماد 200 مليون جنيه لدعم المشروع، فيما قرر محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون تخصيص 100 مليون جنيه بشكل عاجل للمساهمة في استكمال أعمال الإنشاء ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

وعلى صعيد آخر، يواصل المصري نتائجه المميزة هذا الموسم، بعدما نجح في حجز مقعده بالمباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة، حيث يستعد لمواجهة إنبي في النهائي المرتقب.

النادي المصري المصري المصري البورسعيدي

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