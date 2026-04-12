قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

استعلم برقم بطاقتك..موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

رشا عوني

يترقب أصحاب المعاشات، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2026، وذلك اقتراب منتصف الشهر، حيث يستفيد من مبادرة تكافل وكرامة أكثر من 5 مليون أسرة مصرية، كما يتوفر الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 يبدأ رسميا اعتبارا من يوم 15 أبريل، مع إتاحة الصرف تدريجيا لتجنب التكدس، ويستمر الصرف عبر عدة أيام، ما يمنح المستفيدين مرونة في الحصول على مستحقاتهم دون ضغط.

5.2 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري يبلغ 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.


أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وفرت الدولة عدة وسائل لصرف معاش تكافل وكرامة لتسهيل الوصول للمستحقات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات

منافذ الدفع الإلكتروني وبطاقات «ميزة»

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1 - ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عامًا.

2 - ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

3 - يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

5 - أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

6 - أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرضًا زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

يمكن معرفة حالة بطاقة تكافل وكرامة والمبلغ المستحق عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــا.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الضغط على زر «استعلام».

ستظهر على الفور حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح المبلغ المستحق.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

الاستعلام متاح حصريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها:
https://tk.moss.gov.eg/  أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية الرقمية https://digital.gov.eg  (قسم تكافل وكرامة).

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

 

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة

- الضغط على كلمة استعلام

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

  • مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
  • قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.
  • مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.
  • في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة .
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

