خطوة بخطوة..كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

يزداد اهتمام المواطنين في مصر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بمعرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لمتابعة صرف الدعم النقدي بشكل دوري.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، مما يوفر الوقت والجهد لملايين المستفيدين.

رابط الاستعلام الرسمي عن تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي وإدخال بياناتهم الشخصية للحصول على نتيجة الاستعلام فورًا.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين:

معرفة حالة البطاقة (نشطة، موقوفة، أو مجمدة)

التعرف على نوع البرنامج (تكافل أو كرامة)

معرفة قيمة المعاش الشهري المستحق

متابعة أي تحديثات تطرأ على بياناتهم

خطوات الاستعلام عن المعاش

يمكن للمواطنين متابعة بياناتهم عبر الموقع الرسمي من خلال خطوات سهلة وبسيطة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة اختيار خدمة الاستعلام إدخال الرقم القومي بشكل صحيح الضغط على زر عرض النتيجة

وبمجرد إتمام هذه الخطوات، تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش بشكل مباشر، مما يتيح متابعة الحالة دون تأخير.

أهمية الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

تشكل خدمة الاستعلام الإلكتروني جزءًا من جهود الدولة للتحول الرقمي، حيث تساعد في:

تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية

متابعة البيانات في أي وقت ومن أي مكان

تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد

ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أسرع وأكثر كفاءة

التعامل مع المشكلات المحتملة

في حال ظهور رسالة تفيد بإيقاف المعاش أو وجود خطأ في البيانات:

يجب التوجه إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي لمراجعة الملف

تحديث البيانات الشخصية أو المستندات المطلوبة

متابعة الحالة بشكل دوري لتجنب توقف الدعم

وتعتبر متابعة البيانات بشكل منتظم خطوة مهمة لضمان استمرار صرف الدعم دون انقطاع.

نصائح مهمة للمستفيدين

متابعة حالة المعاش بانتظام عبر الموقع الرسمي

تحديث البيانات الشخصية والمستندات باستمرار

الاحتفاظ بكافة المستندات الرسمية المطلوبة

التأكد من صحة البيانات لتجنب أي مشكلات مستقبلية

مطالب أصحاب المعاشات وأهمية الهيكلة

كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن معاناة نحو 12 مليون مستفيد، مؤكدًا على أهمية:

إعادة هيكلة المعاشات لتتناسب مع معدلات التضخم

حماية أصحاب المعاشات من تآكل الدخل بفعل ارتفاع الأسعار

تحقيق العدالة الاقتصادية للفئات التي أفنت حياتها في خدمة الوطن

وشدد أبو العطا خلال برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، على أن حماية أصحاب المعاشات هي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتوازن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.