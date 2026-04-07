انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

توك شو

خطوة بخطوة..كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يزداد اهتمام المواطنين في مصر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بمعرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لمتابعة صرف الدعم النقدي بشكل دوري.

 وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، مما يوفر الوقت والجهد لملايين المستفيدين.

رابط الاستعلام الرسمي عن تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي وإدخال بياناتهم الشخصية للحصول على نتيجة الاستعلام فورًا.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين:

  • معرفة حالة البطاقة (نشطة، موقوفة، أو مجمدة)
  • التعرف على نوع البرنامج (تكافل أو كرامة)
  • معرفة قيمة المعاش الشهري المستحق
  • متابعة أي تحديثات تطرأ على بياناتهم

خطوات الاستعلام عن المعاش

يمكن للمواطنين متابعة بياناتهم عبر الموقع الرسمي من خلال خطوات سهلة وبسيطة:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة
  2. اختيار خدمة الاستعلام
  3. إدخال الرقم القومي بشكل صحيح
  4. الضغط على زر عرض النتيجة

وبمجرد إتمام هذه الخطوات، تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش بشكل مباشر، مما يتيح متابعة الحالة دون تأخير.

أهمية الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

تشكل خدمة الاستعلام الإلكتروني جزءًا من جهود الدولة للتحول الرقمي، حيث تساعد في:

  • تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية
  • متابعة البيانات في أي وقت ومن أي مكان
  • تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد
  • ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أسرع وأكثر كفاءة

التعامل مع المشكلات المحتملة

في حال ظهور رسالة تفيد بإيقاف المعاش أو وجود خطأ في البيانات:

  • يجب التوجه إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي لمراجعة الملف
  • تحديث البيانات الشخصية أو المستندات المطلوبة
  • متابعة الحالة بشكل دوري لتجنب توقف الدعم

وتعتبر متابعة البيانات بشكل منتظم خطوة مهمة لضمان استمرار صرف الدعم دون انقطاع.

نصائح مهمة للمستفيدين

  • متابعة حالة المعاش بانتظام عبر الموقع الرسمي
  • تحديث البيانات الشخصية والمستندات باستمرار
  • الاحتفاظ بكافة المستندات الرسمية المطلوبة
  • التأكد من صحة البيانات لتجنب أي مشكلات مستقبلية

مطالب أصحاب المعاشات وأهمية الهيكلة

كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن معاناة نحو 12 مليون مستفيد، مؤكدًا على أهمية:

  • إعادة هيكلة المعاشات لتتناسب مع معدلات التضخم
  • حماية أصحاب المعاشات من تآكل الدخل بفعل ارتفاع الأسعار
  • تحقيق العدالة الاقتصادية للفئات التي أفنت حياتها في خدمة الوطن

وشدد أبو العطا خلال برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، على أن حماية أصحاب المعاشات هي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتوازن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تكافل وكرامة 2026 خطوات الاستعلام عن المعاش الاستعلام الرسمي عن تكافل وكرامة 2026

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر

ننشر توصيات المؤتمر الدولي العاشر لكلية العلوم للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر

مديرة مرصد الأزهر

مديرة مرصد الأزهر: المنهج الأزهري الوسطي يعزز التسامح والتعايش السلمي

الدكتور محمود الهواري

محمود الهواري: الفكر الإسلامي رسالة متكاملة لتحقيق سعادة الإنسان

بالصور

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

المزيد