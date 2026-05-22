أشرف عبد الباقي عن أول تجربة إخراج لابنته: اشتغلت 20 ساعة وكانت قد التحدي

أشاد الفنان أشرف عبدالباقي بتجربة ابنته زينة في الإخراج الدرامي من خلال مسلسل «ولد بنت شايب»، مؤكدًا أنها خاضت التجربة بحماس كبير واستطاعت النجاح تحت ضغط العمل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد:«في بداية التحضيرات بالعمل كنت أقترح مع المنتج والمؤلف عدد من المخرجين بعيدًا عن زينة ولما اقترحوا اسمها قلتلهم ياريت، ولكنها كانت مركزة في السينما وكلموها بعدها وتحمست جدًا للفكرة وتعرضت لمجهود ضخم وكانت قد التحدي».

وأضاف: «اشتغلت 18 ساعة و20 ساعة، وساعدها في إنجاز العمل إنها كانت مع نفس فريق فيلمها، وفكرة المسلسل كانت مبنية على لعبة، وكل حلقة حدث كأنك بتشوف 10 أفلام قصيرة».

كما تحدث عن فيلمه الجديد «السادة الأفاضل»، قائلًا: «من أكثر مميزاته أن أحداثه تدور في أقل من 24 ساعة، وأنجذبت لوجود عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وكل شخص له دور وبنكمل بعض بأحداث مشوقة».

واختتم قائلًا: «أنا بحب التمثيل وإني أقدم شخصية غريبة عني وده اتحقق في المسلسل والفيلم»