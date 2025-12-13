قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستعدة جدًا | محامي شيرين يعلن خبرا غير متوقع عن حقيقة اعتزالها
نادية مصطفى تشارك صورا من حفل زفاف ابنتها
هبطل تمثيل | انفعال أحمد السقا بسبب فيديو محمد صلاح
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبدالباقي: خالد جلال صانع أجيال وشباب المسرح المصري هم مستقبل الإبداع

أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي
أ ش أ

شهد مسرح محافظة المنيا، اليوم /السبت/، الندوة المفتوحة للفنان أشرف عبدالباقي على هامش الحفل الختامي لمهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة والتي تحمل اسم المخرج خالد جلال.
وأكد الفنان أشرف عبدالباقي أن دعم المواهب الشابة يمثل حجر الأساس في تطور الحركة المسرحية والفنية في مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المخرج الكبير خالد جلال في اكتشاف وصقل أجيال متتالية من الفنانين.
وأوضح عبدالباقي، في كلمته، أن هناك مجهودًا واضحًا يبذله الشباب الطموح المحب للفن، حيث يسعى كل منهم إلى تقديم نفسه بأسلوب مختلف ومميز، مؤكدًا أن تنوع التجارب والموضوعات هو ما يمنح المسرح حيويته واستمراريته.. وأضاف أن كثيرًا من هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات قوية وحضورًا لافتًا، رغم اختلاف أطوارهم وخلفياتهم.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقات الفنية تخرج في مدرسة الفنان خالد جلال، قائلًا إن الحديث عنه لا يمكن أن يوفيه حقه، لما قدمه من دعم حقيقي للشباب، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للإبداع والعمل الفني.. وأكد أن خالد جلال كان سببًا رئيسيًا في ظهور عدد كبير من النجوم الذين أصبحوا علامات بارزة على الساحة الفنية.
واستشهد عبدالباقي بعدد من النماذج الناجحة التي انطلقت من هذه المدرسة، من بينهم حمد المرغني، مصطفى خاطر، ومحمد أنور.. مؤكدًا أنه شاهد بداياتهم بنفسه خلال مراحل تدريبهم وعملهم مع خالد جلال.
وفي ختام كلمته، شدد الفنان أشرف عبدالباقي على أهمية استمرار دعم المهرجانات المسرحية بالمحافظات، لما تمثله من منصات حقيقية لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن أنفسهم والوصول إلى الجمهور.

أشرف عبدالباقي خالد جلال المسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

جامعة الإسكندرية

كلية التمريض جامعة الإسكندرية تنظم اليوم العلمي السنوي وتوصيات بتفعيل آليات التعامل مع الضغوط النفسية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

صدى البلد

حملة عيشها بصحة.. فعالية توعوية لتعزيز النظافة والوقاية من الأمراض المعدية

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد