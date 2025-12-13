أشرف عبدالباقي: خالد جلال صانع أجيال وشباب المسرح المصري هم مستقبل الإبداع

شهد مسرح محافظة المنيا، اليوم /السبت/، الندوة المفتوحة للفنان أشرف عبدالباقي على هامش الحفل الختامي لمهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة والتي تحمل اسم المخرج خالد جلال.

وأكد الفنان أشرف عبدالباقي أن دعم المواهب الشابة يمثل حجر الأساس في تطور الحركة المسرحية والفنية في مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المخرج الكبير خالد جلال في اكتشاف وصقل أجيال متتالية من الفنانين.

وأوضح عبدالباقي، في كلمته، أن هناك مجهودًا واضحًا يبذله الشباب الطموح المحب للفن، حيث يسعى كل منهم إلى تقديم نفسه بأسلوب مختلف ومميز، مؤكدًا أن تنوع التجارب والموضوعات هو ما يمنح المسرح حيويته واستمراريته.. وأضاف أن كثيرًا من هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات قوية وحضورًا لافتًا، رغم اختلاف أطوارهم وخلفياتهم.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقات الفنية تخرج في مدرسة الفنان خالد جلال، قائلًا إن الحديث عنه لا يمكن أن يوفيه حقه، لما قدمه من دعم حقيقي للشباب، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للإبداع والعمل الفني.. وأكد أن خالد جلال كان سببًا رئيسيًا في ظهور عدد كبير من النجوم الذين أصبحوا علامات بارزة على الساحة الفنية.

واستشهد عبدالباقي بعدد من النماذج الناجحة التي انطلقت من هذه المدرسة، من بينهم حمد المرغني، مصطفى خاطر، ومحمد أنور.. مؤكدًا أنه شاهد بداياتهم بنفسه خلال مراحل تدريبهم وعملهم مع خالد جلال.

وفي ختام كلمته، شدد الفنان أشرف عبدالباقي على أهمية استمرار دعم المهرجانات المسرحية بالمحافظات، لما تمثله من منصات حقيقية لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن أنفسهم والوصول إلى الجمهور.