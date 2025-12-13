قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

آية التيجي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لإعداد ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة في المنزل تصلح للإفطار أو كوجبة خفيفة على مدار اليوم.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة بسيطة للحصول على ميني باتية بالجبنة وحبة البركة، وهي معجنات هشة ولذيذة،  ويمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات الرئيسية:

دقيق

سمنة

لبن بودرة

خميرة فورية

رشة ملح وسكر

خل

ماء للعجن حسب الحاجة

جبنة رومى مبشورة للحشو

حبة البركة للوجه

طريقة التحضير:

ـ اخلطي الدقيق، اللبن البودرة، الخميرة، السكر والملح في وعاء كبير.

ـ أضيفي الماء تدريجيًا مع الخل واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

ـ اتركي العجينة لتختمر في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها.

ـ افردي العجينة وادهنيها بالسمن، ثم وزعي الجبنة المبشورة ولفّيها على شكل رول.

ـ قطّعي الرول إلى قطع صغيرة لتصبح ميني باتيه، وادهني الوجه بالماء ورشي حبة البركة.

ـ اخبزيها في فرن ساخن حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا.

نصائح الشيف لضمان نجاح الميني باتية بالجبنة

ـ يمكن إضافة الزيتون أو الزعتر مع الجبنة لزيادة النكهة.

ـ احرصي على إحماء الفرن مسبقًا لضمان نضج متساوٍ للمعجنات.

