قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
أحمد إبراهيم

كشف المطرب مصطفى حجاج عن أغنيته الجديدة "دقات القلب" والتى تم طرحها عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. 

ومصطفى حجاج يتعاون في هذه الأغنية مع الشاعر محمد رفاعى والملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.

مصطفى حجاج يكشف حقيقة خلافه مع هاني محروس 

أكد الفنان مصطفى حجاج عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود خلافات بينه وبين المنتج هاني محروس، مشددًا على أن العلاقة بينهما قوية ويسودها الاحترام والتقدير.

وقال حجاج في لايف له على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك إن محروس يعد «أستاذه وقدوته»، موضحًا: «ممكن يكون في شوية زعل في حاجات بسيطة، لكن في النهاية مرجوعي الأول والأخير لهاني، وهو شريك النجاح، وممكن أدلع عليه وأعمل حاجات تزعله، بس عمرها ما تكون مشكلة».

وأشار حجاج إلى أن بعض الصحف تناولت أخبارًا غير صحيحة حول وجود أزمة بينهما بسبب عقد الاحتكار أو تدخل شركة الإنتاج في اختياراته الفنية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح تمامًا، مضيفًا: «هو زى الفل معايا، وأنا بعمل الأغاني اللي عايزها، وكتر خيره».

وأوضح المطرب أنه مرّ بفترة زعل بسبب أمور شخصية، ما دفع البعض لتفسير الأمر بشكل خاطئ وربطه بحالته الصحية أو توقفه عن العمل، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وأنه مستمر في عمله واجتهاده، قائلاً: «أنا ممكن أكون مأثر شوية، بس بشتغل وربنا يكرمني. بسعى أقدم حاجات مختلفة ومش عايز أعمل أي عبث وأنا في مكان تانى وده رأى جمهوري».

وكشف حجاج أنه كتب منشورًا سابقًا في لحظة غضب، وقد يكون تسبب في زعل البعض دون قصد، مضيفًا: «اتسرعت وقتها، وخلطت بين الشغل والحاجات الشخصية، وده كان غلط، ولازم أفصل الاتنين عن بعض».

واختتم حجاج حديثه بتأكيد حبه وتقديره لهاني محروس: «هانى محروس أخويا الكبير، مينفعش أزعل منه ولا هو يزعل منى، وشغل رأس السنة موجود ومكمل».

مصطفى حجاج الفنان مصطفى حجاج أعمال مصطفى حجاج أغانى مصطفى حجاج أغنية دقات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

رئيس مصلحة الجمارك

الجمارك تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية | صور

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 13-12-2025

وزيرة التخطيط

رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد