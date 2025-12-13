وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

جهود التعافي المبكر

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد وزير على أهمية ضمان التدفق الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين، إلى جانب البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ثبات الموقف المصري

كما جدد الوزير التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.