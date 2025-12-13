زيلينسكي: عقوبات أوكرانيا على 700 سفينة تستخدمها روسيا لتمويل الحرب تدخل حيز التنفيذ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن عقوبات أوكرانيا على نحو 700 سفينة تستخدمها روسيا لتمويل الحرب تدخل حيز التنفيذ اليوم، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” .

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت أن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا فقدت التيار الكهربائي مؤقتًا خلال الليل، للمرة الثانية عشرة خلال النزاع، نتيجةً لنشاط عسكري أثّر على شبكة الكهرباء، وفقًا لما ذكره مديرها العام رافائيل ماريانو جروسي.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم إعادة توصيل خطي الكهرباء، بحسب ما أفادت به "إيكونومست".

وتقع المحطة النووية في منطقة تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، وهي متوقفة عن العمل حاليًا، لكنها تحتاج إلى طاقة مستمرة لتبريد مفاعلاتها.