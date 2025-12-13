قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

محمد يحيي

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الـ 11 يوما المقبلة؛ بدء عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وهي آخر راتب يتقاضاه الموظفين خلال السنة الميلادية الحالية.

موعد صرف آخر مرتب للموظفين

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية  المسئولة في الحكومة؛ عن صرف رواتب العاملين بالدولة؛ فإنها قامت بتبكير حصول الموظفين على مرتباتهم عن شهر ديسمبر 2025.

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

حسبما قالت وزارة المالية باعتباره جهة صرف الرواتب في الدولة، حيث  فعليًا في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للمرة الخامسة على التوالي خلال العام المالي 2025/2026 الجاري لموظفي أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية.

مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2025 

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

زيادة المرتبات

 الفئات المستحقة لمرتبات ديسمبر 2025

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
  • المرتبات والمعاشات
  • مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 ديسمبر حتى الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء والخميس من ديسمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء من الشهر الجاري.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

