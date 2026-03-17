الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور

أحمد البهى

قالت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، إن مشروع إنشاء "مسرح مصر" بشارع عماد الدين بوسط القاهرة، والتابع للبيت الفني للمسرح، يمثل إضافة نوعية للبنية الثقافية في مصر، ويأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور الفنون المسرحية كأحد أدوات القوة الناعمة، كما أنه سيمثل دفعة قوية للحركة المسرحية، وسيسهم في إتاحة مساحات جديدة لعرض التجارب الإبداعية، خاصة للشباب والفرق المستقلة، بما يدعم تنوع المنتج الثقافي ويعزز الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.


وتفقدت وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، "مسرح مصر" بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال وضع اللمسات النهائية على المشروع ، تمهيدًا للافتتاح التجريبي، وأشادت بمستوى التنفيذ والتجهيزات الفنية والهندسية، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة مهمة للصروح الثقافية، وخطوة جديد نحو تحديث المنشآت الثقافية والفنية على مستوى الجمهورية.


وفى إطار المتابعة للاستعدادات النهائية تمهيداً لفتح أبوابه أمام الجمهور قريبًا، وجهت الدكتورة جيهان زكى بالاستعداد للافتتاح بعرض فني مميز يعكس الإمكانات التقنية والفنية المتطورة للمسرح، مع التأكيد على استغلاله كمركز متكامل للعروض المسرحية الحديثة، وكذلك للتدريب وتنمية القدرات في مجالات التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة والصوت، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة.


وخلال الجولة، اطلعت وزيرة الثقافة على مكونات المشروع، المقام على مساحة 925 مترًا مربعًا، ويتكون من خمسة طوابق، ويضم صالة عرض رئيسية بسعة 360 مقعدًا (أرضي وبلكون)، وخشبة مسرح تبلغ مساحتها 245 مترًا مربعًا، مجهزة بأحدث النظم التقنية لإدارة العروض المسرحية، بالإضافة إلى قاعة عرض صغرى تسع 120 مقعدًا، و16 غرفة مخصصة للفنانين.


ومن جانبه، أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، أن "مسرح مصر" يمثل نقلة نوعية في منظومة العرض المسرحي، مشيرًا إلى تزويده بأحدث تقنيات الإضاءة الذكية وأنظمة العرض الرقمية، إلى جانب تجهيزات متطورة تشمل مصاعد مسرحية وشاشات عرض حديثة.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

حدث في ليلة القدر

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

ملك مجدي

اتحاد الطائرة يدعم ملك مجدي بعد إصابتها في حادث سير

اسامه نبيه

أسامة نبيه: مش لازم أطلع أقول للجمهور أنا فشلت.. وأنا عملت إنجازات مع منتخب الشباب

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد