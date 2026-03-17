أحمد رضوان يتدخل في اللحظة الأخيرة لإنقاذ أمين في النص التاني

نجح شعراوي (أحمد رضوان) في إنقاذ النص (أحمد أمين) من موقف شديد الحرج كاد يكشف تعاونه مع الجاسوسة الألمانية نادية (بسمة) أمام زوجته وابنه. فقد وضعت نادية النص في موقف ضاغط بعد أن واجهته أمام أسرته، في محاولة للضغط عليه بعدما اكتشفت أنه سلّمها أوراقًا ناقصة عن مواقع الإنجليز في مصر، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من المسلسل الرمضاني النص التاني.

لكن شعراوي تدخل في اللحظة المناسبة، بعد أن تلقى مكالمة مجهولة تخبره بأن نادية اصطحبت زوجة النص وابنه إلى مكان ما. ليتحرك على الفور ويضع خطة سريعة، بعدما تتبعهم حتى التقوا بالنص أمام عيادة طبيب. وهناك تنكر شعراوي في زي سائق حنطور، بينما كلف أحد رجال الشرطة بالتدخل وسؤال الواقفين عن هوياتهم، لتقع الشكوك على نادية ويطلب منها الشرطي مرافقته إلى القسم للتحقق من أوراقها.



وبعد إنقاذ الموقف، يظهر شعراوي متنكرًا في زي سائق الحنطور ليقود النص وزوجته وابنه بعيدًا عن المكان، في مشهد يكشف مرة أخرى عن قدرته على إدارة المواقف الحرجة بهدوء وذكاء.



وخلال حديث لاحق بينه وبين النص، يعبر الأخير عن غضبه من تعريض أسرته للخطر في هذه اللعبة الجاسوسية، مطالبًا شعراوي بالقبض على نادية أو مساعدته على مغادرة البلاد مع أسرته. لكن شعراوي يطالبه بالصبر حتى تكتمل المعركة، مؤكدًا له أن زوجته وابنه في حمايته.



وتكشف شخصية شعراوي، التي يقدمها الفنان أحمد رضوان، عن ضابط وعضو في تنظيم سري يعمل من أجل تحرير مصر من سيطرة الاحتلال الإنجليزي وأي نفوذ أجنبي. ومن خلال تجنيده للنص، يسعى إلى متابعة تحركات الألمان ضد الإنجليز في مصر، والاستفادة من خططهم وتوجيهها بما يخدم مصلحة مصر.



وتدور أحداث المسلسل حول النص الذي يجد نفسه منخرطا في ألعاب جاسوسية مزدوجة لصالح مصر، في محاولة لحماية أسرته والحصول على هوية جديدة تتيح لابنه منصور الالتحاق بالمدرسة، ويستعين في ذلك بفريقه وسط عالم مليء بالمخاطر تدور أحداثه في مصر خلال الحرب العالمية الثانية.



مسلسل النص التاني من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ويشارك في المسلسل إلى جانب أحمد رضوان كل من: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، وبسمة، وهو من إنتاج أروما استوديوز.