قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد يدعو المستثمرين لاستكشاف فرص النمو والتوسع .. تفاصيل

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

ضمن حملتها للترويج للمناطق الاستثمارية:

- وزارة الاستثمار: المنطقة الاستثمارية ببنها كنموذج صناعي وطني (فاخر ).

-استثمارات المنطقة الحرة في بنها تتجاوز 1.1 مليار جنيه.

 - تشمل 52 مشروعًا صغير ومتوسط صناعيًا وتوفر 2800  فرصة عمل مباشرة.

وزير الاستثمار:
- المنطقة الاستثمارية ببنها تجربة صناعية تعكس الأثر الاقتصادي لتيسير اجراءات التاسيس 

- أدعوا المستثمرين بمختلف القطاعات لاستكشاف فرص النمو والتوسع من خلال نظام المناطق الاستثمارية

-حملة الترويج والتوعية تأتي في توقيت مهم لدعم جهود تيسير بيئة الاستثمار والأعمال

في إطار حملة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع عوامل النجاح"، والتي أطلقتها الوزارة باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تسلط الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمحافظة بنها كنموذج يعكس تطور بيئة الاستثمار في مصر، وذلك في ضوء ما حققته من مؤشرات أداء إيجابية تعكس قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه

وتُجسد المنطقة الاستثمارية ببنها رؤية الدولة في تطوير مجتمعات استثمارية متكاملة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعًا صناعيًا متنوعًا، وفرت نحو 2800 فرصة عمل مباشرة، بما يعزز من دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

وتأتي هذه النجاحات ضمن منظومة متكاملة من المناطق الاستثمارية المنتشرة عبر 6 محافظات، والتي تضم 12 منطقة استثمارية، بإجمالي أكثر من 1200 مشروع قائم، واستثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه، وبمعدلات إشغال تصل إلى نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا تطبيقيًا لفعالية المناطق الاستثمارية كأحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

وأضاف الوزير أن النجاحات التي تحققها المنطقة تعكس فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، ويسهم في تسريع وتيرة الإنتاج والتوسع.

دعم وتطوير المناطق الاستثمارية

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم وتطوير المناطق الاستثمارية، والعمل على تعميم التجارب الناجحة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها.

وتؤكد وزارة الاستثمار أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا عمليًا يعكس قدرة المناطق الاستثمارية على تحويل الفرص إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير.

وزير الاستثمار المناطق الاستثمارية بنها استثمارات التنمية الاقتصادية

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
القلاية الهوائية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
