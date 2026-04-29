قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب
لإجبارها على اتفاق نووي.. ترامب يرفع سقف الضغط على إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري
أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم
هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب
مساء العزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على مناورة القوات المسلحة بدر 2026 | بث مباشر
أحمد موسى عن مناورة بدر 2026: محدش يبقى قلقان من اللي بيتفرجوا علينا بره
بسبب تصرف عدواني .. عقوبة قاسية لـ حارس مرمى ريال سرقسطة
طلبت دعمه للتعافي نفسيا فهـ.تك عرضها بالقوة.. مفاجآت بيان النيابة العامة
وزير النفط الإيراني: لا توجد مخاوف داخلية بشأن تأمين الوقود وتوزيعه
هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. أمين الفتوى يجيب
مرحلة الهبوط.. تشكيل الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالدوري
مواجهة ساخنة في الكونجرس.. وزير الحرب تحت الاستجواب لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعميق الشراكات العالمية.. وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد

علياء فوزى

وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر

 الدكتور محمد فريد:

-نعمل على تعميق الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز تنافسية 
الاقتصاد المصري

-التوسع في مشروعات الغازات الصناعية يدعم نمو الصناعات الثقيلة والتحويلية

المهندس خالد هاشم:
-توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية يمثل أولوية لدعم الصناعات الاستراتيجية 
-ندعو لدراسة تصنيع وحدات تبريد الغازات محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد 
 

 عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة "Air Liquide" الفرنسية برئاسة نيكولا بوارو، الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وكازاخستان، وبمشاركة بريان تشيتي، المدير العام للشركة، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة بالسوق المصري وتعزيز التعاون في مجالات الغازات الصناعية والطاقة النظيفة.

واستعرض اللقاء أنشطة الشركة في مصر منذ عام 2002، حيث تدير نحو 15 موقعًا إنتاجيًا وتخدم أكثر من 800 عميل في قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب استثمارات تجاوزت 100 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن خططها للتوسع في إنشاء شبكات خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الصناعي في عدد من المناطق.

اهتمام حكومي بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد الدكتور فريد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، في ظل امتلاك الدولة لبنية تحتية متطورة وموقعًا جغرافيًا متميزًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات المختلفة.

ولفت الوزير، إلى أن التوسع في مشروعات الغازات الصناعية يمثل عنصرًا داعمًا لنمو الصناعات الثقيلة والتحويلية، لذا تتجه الدولة نحو دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.

وأكد الوزير أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور فريد، حرص الحكومة على دعم خطط الشركات الجادة للتوسع في السوق المصري، مؤكدًا استعداد الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

 

توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات شركة "Air Liquide" في توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية، باعتبارها مدخلًا إنتاجيًا وسيطًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها صناعات الحديد والزجاج والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية.

ودعا هاشم، مسؤولي الشركة إلى دراسة إمكانية تصنيع وحدات تبريد الغازات محليًا، خاصة تلك المستخدمة في شركات استخراج الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن جانبه، أكد نيكولا بوارو أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره من الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى خطط "Air Liquide" لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، في ضوء استثماراتها السابقة التي تجاوزت 100 مليون يورو.

وأوضح بوارو أن مصر تتمتع بقاعدة قوية من الكفاءات البشرية، خاصة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا لدعم خطط الشركة التوسعية على مستوى المنطقة.

فيما أشار بريان تشيتي،  المدير العام للشركة،  إلى اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين والطاقة في السوق المصري، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وزير الاستثمار وزير الصناعة الاقتصاد المصري الصناعات الثقيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

ترشيحاتنا

الإجهاد الحراري

تعبان من الحر.. اعرف أعراض وعلاج الإجهاد الحراري

معلم الشرقية

حكاية معلم من الشرقية: استُبعد من الإعارة لفرط كفاءته ثم عاد ليصنع جيلاً من أعلام التعليم في قريته

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

بالصور

يعالج الفم والتعب وآلام الدورة الشهرية.. وصفات متنوعة لزيت الزعتر

غسول الفم
غسول الفم
غسول الفم

بالأحمر الداكن.. نادية الجندى تخطف الأنظار بجمالها

بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

سرطان البروستاتا.. علامات تنذر بالخطر

سرطان البروستاتا..علامات تكون جرس إنذار
سرطان البروستاتا..علامات تكون جرس إنذار
سرطان البروستاتا..علامات تكون جرس إنذار

فيديو

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

شخصية إلهام وجدي

شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

المزيد