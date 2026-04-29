تعميق الشراكات العالمية.. وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد

وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر

الدكتور محمد فريد:

-نعمل على تعميق الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز تنافسية

الاقتصاد المصري

-التوسع في مشروعات الغازات الصناعية يدعم نمو الصناعات الثقيلة والتحويلية

المهندس خالد هاشم:

-توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية يمثل أولوية لدعم الصناعات الاستراتيجية

-ندعو لدراسة تصنيع وحدات تبريد الغازات محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد



عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة "Air Liquide" الفرنسية برئاسة نيكولا بوارو، الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وكازاخستان، وبمشاركة بريان تشيتي، المدير العام للشركة، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة بالسوق المصري وتعزيز التعاون في مجالات الغازات الصناعية والطاقة النظيفة.

واستعرض اللقاء أنشطة الشركة في مصر منذ عام 2002، حيث تدير نحو 15 موقعًا إنتاجيًا وتخدم أكثر من 800 عميل في قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب استثمارات تجاوزت 100 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن خططها للتوسع في إنشاء شبكات خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الصناعي في عدد من المناطق.

اهتمام حكومي بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد الدكتور فريد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، في ظل امتلاك الدولة لبنية تحتية متطورة وموقعًا جغرافيًا متميزًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات المختلفة.

ولفت الوزير، إلى أن التوسع في مشروعات الغازات الصناعية يمثل عنصرًا داعمًا لنمو الصناعات الثقيلة والتحويلية، لذا تتجه الدولة نحو دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.

وأكد الوزير أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور فريد، حرص الحكومة على دعم خطط الشركات الجادة للتوسع في السوق المصري، مؤكدًا استعداد الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات شركة "Air Liquide" في توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية، باعتبارها مدخلًا إنتاجيًا وسيطًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها صناعات الحديد والزجاج والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية.

ودعا هاشم، مسؤولي الشركة إلى دراسة إمكانية تصنيع وحدات تبريد الغازات محليًا، خاصة تلك المستخدمة في شركات استخراج الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن جانبه، أكد نيكولا بوارو أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره من الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى خطط "Air Liquide" لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، في ضوء استثماراتها السابقة التي تجاوزت 100 مليون يورو.

وأوضح بوارو أن مصر تتمتع بقاعدة قوية من الكفاءات البشرية، خاصة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا لدعم خطط الشركة التوسعية على مستوى المنطقة.

فيما أشار بريان تشيتي، المدير العام للشركة، إلى اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين والطاقة في السوق المصري، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.