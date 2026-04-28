مصر تدخل اهتمام أمريكا وتركيا بالاستثمار في التعدين والمعادن الحرجة | تفاصيل مهمة

على هامش منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، وخلال مشاركته ضمن الوفد المرافق للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، عقد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وممثلي شركات تركية وأمريكية ومؤسسات دولية ، لبحث آفاق التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين في مصر، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الكيانات المتخصصة.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مصطفى تونا كاسكاتي، مدير الاستكشاف بشركة “إيسان” التركية، حيث تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجال التعدين، والتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، وتم الاتفاق على تنسيق التواصل بين الشركة التركية وعدد من الشركات العاملة في مصر ، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة.

كما التقى الجيولوجي ياسر رمضان مع مايك كوب، كبير مستشاري وزير الطاقة الأمريكي، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة والمعادن الحرجة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في تطوير القطاع، إلى جانب دعم التواصل مع الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال، ودعوتها للمشاركة في منتدى التعدين في مصر المقرر عقده في سبتمبر المقبل. وقد أبدى الجانب الأمريكي اهتمامه بتنظيم زيارة لوفد من الشركات الأمريكية إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المنتدى.

كما التقى رئيس الهيئة مع جورجينا هاليت، كبيرة مسؤولي الاستدامة ببورصة لندن للمعادن، حيث جرى بحث سبل التعاون في تطوير آليات العمل بقطاع التعدين المصري، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية .