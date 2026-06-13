وزير البترول الأسبق: الدولة وفرت مخزونًا استراتيجيًا من الوقود لمواجهة ضغوط الصيف

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية، رغم الآثار السلبية على الاقتصاد الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، على توفير كميات كبيرة ومخزون استراتيجي جيد من المواد البترولية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن ضغط المواطنين على الطاقة في فصل الصيف يكون أعلى منه في فصل الشتاء، وذلك بسبب تشغيل أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

ولفت إلى أن استهلاك الكهرباء يرتفع من 32 جيجاوات إلى 40 جيجاوات في الصيف، أي بزيادة قدرها 8 جيجاوات، ما يستلزم توفير كميات إضافية من المواد البترولية، مثل الغاز الطبيعي أو المازوت، المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن وزير البترول والحكومة يبذلان جهودًا كبيرة لتوفير الاحتياجات من المواد البترولية، مؤكدًا أن الجميع يلاحظ المتابعة المستمرة لعمليات استقبال شحنات الوقود والمواد البترولية.

احتياجات شبكات الكهرباء

وتابع أن وزير البترول يحرص على متابعة تأمين احتياجات شبكات الكهرباء من المواد البترولية، وذلك لضمان استقرار الخدمة وعدم حدوث أي مشكلات تتعلق بإمدادات الكهرباء.