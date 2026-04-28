الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف: الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة

بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان خلال الربع الأول من العام الجاري "في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026" وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ _المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية، حيث تم استعراض تقرير شامل حول ما تم تنفيذه بمحاور الاستراتيجية المختلفة، والتي شملت الاستثمار في الثروة البشرية، والرعاية الصحية والصحة الإنجابية، ودعم وتمكين المرأة، والتعليم والتعلم، والاتصال من أجل الإعلام والتوعية المجتمعية.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن قضية السكان وبناء الإنسان تمثل إحدى القضايا المحورية المرتبطة بالأمن القومي ومستقبل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، باعتباره الاستثمار الحقيقي القادر على تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الدولة تعمل على تحويل الزيادة السكانية إلى قوة إنتاجية وتنموية من خلال التعليم الجيد والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي ورفع الوعي المجتمعي.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وحدة السكان المركزية بالمحافظة وما حققته من نتائج ملموسة من خلال التنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية والجهات التنفيذية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول في الوصول إلى المواطنين بمختلف القرى والمراكز، مثمنًا في الوقت نفسه الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الدينية من الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية، إلى جانب المجالس القومية، في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

ووجّه المحافظ جميع الجهات التنفيذية والخدمية بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ التكليفات الصادرة في هذا الملف، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدولة في محور بناء الإنسان، مع التركيز على تحقيق أثر حقيقي وملموس على أرض الواقع في مستوى الوعي والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد نائب المحافظ المشرف العام على وحدة السكان ، في كلمته على أهمية التناغم المؤسسي، موجهاً بضرورة التفاعل السريع والجاد مع كافة التكليفات التي تصدر لرؤساء المدن ووكلاء الوزارات، مشيرا إلى أن ملف السكان لا يحتمل التباطؤ، وأن نجاح "بناء الإنسان" مرهون بمدى استجابة الأجهزة التنفيذية للخطط الموضوعة على أرض الواقع.

واستعرض مدير وحدة السكان تقرير الإنجاز خلال تلك الفترة؛ حيث نفذت الوحدة 1,137 فاعليه ونشاط ميداني استفاد منها أكثر من 96 ألف مستفيد . وتوزعت هذه الجهود على 6 محاور استراتيجية، تضم 16 مبادرة متكاملة، جاءت أبرز مخرجاتها لتشمل عدد من المحاور المختلفة (محور الاستثمار في الثروة البشرية، التعليم والتعلم، الرعاية الصحية، دعم دور المرأة، الاتصال والإعلام، حوكمة الملف السكاني.

حيث تم في محور الاستثمار في الثروة البشرية تنفيذ 435 نشاطاً لخدمة 25,405 مستفيداً، فيما تم في محور التعليم والتعلم 95 نشاطاً لخدمة 3,116 مستفيداً، بينما سجل محور الرعاية الصحية وضمان الحقوق الإنجابية 197 نشاطاً لخدمة 49,100 مستفيداً. وفي محور تدعيم دور المرأة تم تنفيذ 209 نشاطاً لخدمة 10,071 مستفيداً، فيما حقق محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية 188 نشاطاً لخدمة 8,232 مستفيداً، وصولاً إلى محور حوكمة الملف السكاني الذي سجل 13 نشاطاً لخدمة 325 مستفيداً، واستعرضت هاجر حسين جهود وحدة السكان في تنمية الأسرة المصرية ، كما استعرضت نيره نبيل جهود الخطة العاجلة .

حضر الاجتماع الأستاذ محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية، ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات الخدمية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومديرو ومنسقو وحدات السكان بمراكز ومدن المحافظة، ومقررو المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، ومسؤولو الأمانة الفنية لمبادرة "1000 قائد سكاني"، وعدد من طلبة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، وطلاب رواد العمل السكاني بالتربية والتعليم.

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

