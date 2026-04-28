رئيس جامعة بني سويف يفتتح المعرض السنوي للملابس بالتعاون مع نادي روتاري

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، المعرض الخيري للملابس والأحذية، الذي أُقيم بالتعاون مع نادي روتاري، بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بهدف توفير الملابس الجديدة بأسعار رمزية للطلاب غير القادرين ، وذلك بحضور الدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة، والدكتورة هبة عبد اللطيف، رئيس فرع نادي روتاري بني سويف، والمهندس اسماعيل شافعي عضو مجلس كلية السياسة والاقتصاد ورئيس نادي روتاري ميدوم ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وفيفي جرجس، والدكتور أحمد فؤاد، ولفيف من أعضاء النادي.

وأوضح الدكتور طارق علي أن المعرض يضم أكثر من 1000 قطعة ملابس متنوعة للطلاب والطالبات غير القادرين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم مختلف أوجه الدعم لأبنائها الطلاب، بما ينعكس إيجابًا على استقرارهم الدراسي والاجتماعي، وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهدًا في التواصل المستمر مع الطلاب وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على التميز.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة عبدالعظيم ، رئيس نادي روتاري بني سويف، عن شكرها وامتنانها لرئيس الجامعة على دعمه المستمر، وتعاونه المثمر مع النادي وكل مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًة أن هذا التعاون يعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات متميزة لطلابها والمساهمة في تحقيق الرخاء المجتمعي.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين عبروا عن شكرهم لهذه المبادرة التي تخفف عنهم أعباء الحياة الدراسية، مؤكدين أن الجامعة تعد دومًا مصدر دعم لهم في مختلف الجوانب.