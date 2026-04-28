بسبب أعمال التطهير.. مياه بني سويف: ضعف الخدمة عن عدة قرى بمراكز المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مجلس قروي الحمام - مطار دنديل بمركز ناصر و كوم الرمل - العووانة بمركز اهناسيا وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 30-4-2026 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، نظرا لأعمال تطهير طلمبات العكرة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز اهناسيا.

أخبار بني سويف| المحافظ يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات الوحدات المحلية ويفاجئ مخبزًا بقرية الحمرايا محافظ بني سويف يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات الوحدات المحلية أنا شايف تقصير | محافظ بني سويف يفاجئ الوحدة المحلية والصحية ببياض العرب بالزيارة

وتهيب الشركة بالمواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.