ميدو: المغرب لعب بشجاعة أمام البرازيل وقدّم مباراة كبيرة

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق بـ أداء منتخب المغرب أمام البرازيل في كأس العالم للأندية



وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" المنتخب المغربي منتخب مشرف لأي أفريقي ولأي عربي لعب بشجاعة أمام ⁧‫البرازيل‬⁩ ضغط عالي من بداية المباراة وسط ملعب يتحكم في إيقاع اللعب عن طريق أيوب وعيناوي و أوناحي مدرب ذكي يعلم تماما أن أسلوب لعبه يحتاج الى تغييرات مبكرة للحفاظ على نفس الرتم والنسق حتى نهاية المباراة لاعبين موهوبين ببدائلهم في كل المراكز.. ديما ⁧‫مغرب‬⁩



واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.